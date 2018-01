Vigilante penitenciário morto com cerca de 30 tiros em Anápolis percebeu que estava sendo seguido

A Polícia Civil encontrou quase 30 cápsulas de pistola 9mm no local onde foi assassinado na manhã desta terça-feira (02), em Anápolis, o vigilante penitenciário Eduardo Barbosa dos Santos, 34 anos. O caso está sob a responsabilidade do Grupo de Investigações de Homicídios da cidade, que mantém sigilo a respeito dos possíveis envolvidos. No entanto, de acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, há grande possibilidade de o crime ter sido cometido por ser tratar de um vigilante penitenciário.

Ao deixar o plantão, Eduardo percebeu que estava sendo seguido e pediu ajuda a um colega, agente, que também tinha participado da varredura nas celas, quando foram encontrados diversos materiais ilícitos, como drogas e celulares. Acreditando tratar-se de uma brincadeira por ter um carro idêntico, um VW Fox, o colega não levou a sério o pedido de socorro. O carro do vigilante penitenciário, que estava uniformizado, foi cercado quando ele se aproximava de casa.

Embora sempre tenha trabalhado na guarita, onde praticamente não tinha contato com presos, Eduardo participou na noite de segunda-feira (01) da revista nas celas do presídio. De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás (Sinsep-GO), Maxsuell Miranda das Neves, há grandes indícios de que o vigilante tenha sido assassinado por integrante de uma facção criminosa que domina parte do presídio anapolino.

O corpo de Eduardo Barbosa dos Santos será sepultado amanhã, às 10 horas, em Anápolis.