Vigilante penitenciário é preso em flagrante por tráfico de drogas em Quirinópolis

O vigilante penitenciário temporário Nilton Cézar Gomes da Silva Leandro foi preso em flagrante nesta quarta-feira (13), em Quirinópolis, pela prática do crime de tráfico de drogas. Além do vigilante, uma mulher também foi autuada após a ação da Polícia Civil.

De acordo com o delegado Rafael Gonçalves, os investigadores da delegacia municipal receberam informações de que havia uma mulher no posto Rio das Pedras aguardando para entregar drogas a um terceiro não identificado. A equipe então foi até o local e, após visualizar a suspeita, parada em uma motocicleta montou uma campana nas proximidades.

Cerca de uma hora depois, os policiais civis visualizaram quando uma viatura caracterizada da Agência Prisional estacionou ao lado da suspeita, que entregou algo ao motorista. O camburão foi interceptado pela equipe da Polícia Civil antes que deixasse o pátio do posto, momento em que Nilton Cézar foi abordado. “No banco do passageiro, foi localizada uma porção de maconha, e no assoalho do veículo havia dinheiro”, explicou Gonçalves.

Os agentes também abordaram a mulher, identificada como Vanusa Martins da Costa, que confessou ter entregue a droga ao vigilante, a fim de que ele a repassasse a um preso da cadeia local. O delegado destacou que Nilton e Vanusa foram autuados em flagrante e vão responder pelo delito de tráfico de drogas.