Vigilante de joalheira é baleado em tentativa de assalto na Rua 4

Uma tentativa de assalto em uma joalheira na Rua 4, no Centro, terminou com o vigilante do estabelecimento baleado, na manhã desta terça-feira (12), em Goiânia.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos suspeitos foi atingido por uma cadeirada na cabeça. Ele estava acompanhado de outro homem e fugiram a pé. Na fuga roubaram uma motocicleta e foram ao encontro de um carro que já os esperava.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito controlam o trajeto de veículos, que está lento.