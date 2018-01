Vidraceiro de Anápolis sai para pedalar e desaparece

Equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis e familiares continuam procurando o vidraceiro Paulo César Sousa da Silva, 39 anos, que desapareceu na sexta-feira (19) depois de sair de casa para pedalar. Hipertenso, ele adotou a bike para fazer exercícios e controlar a doença. Ele foi visto pela última vez por volta das 15h30. "Se ele tivesse passado mal, cairia na trilha", comentou o cunhado Sérgio Tadeu Rodrigues.

Ao sair de casa vestindo roupas de ciclista, o vidraceiro disse à filha de 16 anos que estaria de volta até às 17 horas porque buscaria a mulher no trabalho. Familiares percorreram todos os lugares por onde ele teria passado, como o trevo na BR-153 para o bairro de Jaiara. Este seria o ponto final do passeio, segundo o comunicado à filha, mas o vidraceiro seguiu dois quilômetros à frente, bebeu água num posto e voltou pela rodovia até o bairro Copacabana e seguiu para o Aldeia dos Sonhos, no norte de Anápolis.

O Corpo de Bombeiros já usou cães farejadores e o helicóptero da corporação nas buscas, mas até agora não há notícias. Também sem sucesso foi o vasculhamento feito na região por dois drones.

O vidraceiro, que também é pastor evangélico, vestia roupa branca, com ombros, manga e short pretos. O capacete e a bicicleta são cinzas. A família busca informações também nas redes sociais. Conforme Sérgio Tadeu Rodrigues, Paulo estava acostumado a fazer a trilha sozinho e em turma.