Viaduto conhecido pelos constantes alagamentos é interditado em Goiânia

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Públicos (Seinfra) interditou e iniciou nesta segunda-feira (11) as obras no viaduto de encontro das avenidas H e Jamel Cecílio, próximo ao shopping Flamboyant. As intervenções são para melhoria do escoamento da água que nos períodos chuvosos ocorrem alagamentos.

Além da manutenção de drenagem para aumentar a capacidade de escoamento da água da chuva através da ampliação da malha de aço, também será feita a cobertura de concreto nas paredes e novas bocas de lobo.

A Seinfra também informou a realização do reforço da estrutura do viaduto, um meio de conservação estrutural preventiva para que ocorra o tráfego seguro pelo local.

O viaduto ficará interditado por 30 dias. Durante esse período, a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) irá disponibilizar agentes para controlar o trânsito. A recomendação é que os motoristas evitem passar pelo local, principalmente nos horários de pico, optando pelo acesso à BR 153 ou Avenida I.