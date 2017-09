Veterinário mata mulher durante banho e se suicida

A veterinária Telma Adriana Galhardo, de 43 anos, foi morta no último domingo (10) enquanto tomava banho. O principal suspeito do crime é seu marido, o também veterinário Walter Wilians Moreno, de 44, que se matou em seguida. O crime ocorreu em Suzano, região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a filha do casal, de 8 anos, viu o momento em que a mãe foi assassinada. Em seu depoimento, a menina contou que seu pai colocou uma arma pequena pelo vitrô do banheiro e atirou na cabeça da mulher. Em seguida, Moreno correu para dentro do banheiro e atirou mais duas vezes. As informações são do UOL.

A criança fugiu de casa e foi amparada por vizinhos. Moreno foi encontrado depois enforcado com uma corda no quintal.

Investigações preliminares apontaram que o casal estava se separando e brigaram devido à divisão dos bens. Também foi informado que Moreno sofria de depressão e costumava tomar remédios junto com bebidas alcoólicas.

A filha do casal está com os familiares por parte da mãe. O caso foi registrado na delegacia como feminicídio.