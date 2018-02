Vermelho de sangue: acidente muda a cor de rio que corta a cidade de Goiás

Atualizada às 15h50

A situação do Rio Vermelho assustou os moradores da cidade de Goiás nesta sexta-feira (23). O rio amanheceu com coloração igual ao seu nome e coberto por uma espuma branca, que ganhava volume especialmente quando passava por corredeiras.

O Corpo de Bombeiros, porém, explicou que a causa mais provável para o fenômeno foi o tombamento de um caminhão que transportava sangue de gado na GO-164, entre Faina e Goiás, por volta das 4 horas desta sexta (23). O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi levado a um hospital de Goiás com traumatismo craniano e raquimedular, mas estava consciente. Ele teve uma fratura na perna.

A hipótese mais provável é que a carga, com cerca de 10 mil litros de sangue que seria usado na fabricação de ração animal, tenha escorrido até o rio, provocando o fenômeno. Por volta das 14 horas, a "mancha" que seria de sangue já tinha se locomovido pelo Rio Vermelho e já estaria saindo da cidade de Goiás.

A prefeitura de Goiás emitiu um comunicado tranquilizando a população e informando que está sendo feita a análise de laboratório de amostras do Rio Vermelho. Confira:

Comunicado

A Prefeitura da Cidade de Goiás por meio da Sec. Municipal de Meio Ambiente, vem a público comunicar que:

1º. A mancha vermelha que está no Rio Vermelho é proveniente de uma carga de sangue bovino que estava em uma carreta que se acidentou a 5 KM da cidade.

2º Esta mancha está se deslocando a uma velocidade de 1 Km por hora, neste momento a 200 metros acima do largo da Carioca, o rio já se encontra limpo.

3º Já foi feita a coleta de amostra da água para uma análise mais criteriosa.

4º Estamos acionando a transportadora para explicações e possíveis responsabilidades ambientais.

5º Estamos alertando a população ribeirinha da chegada da mancha vermelha e pedindo a todos da zona rural e urbana, cautela quanto ao uso do Rio.

A Prefeitura da Cidade de Goiás, através da Sec. Municipal de Meio Ambiente esta a disposição para quaisquer esclarecimentos. 62 3371 7724.