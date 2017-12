Vereadores fazem visita surpresa em unidades de saúde

Visita surpresa de vereadores em quarto unidades de saúde de Goiânia encontrou pouca espera e apenas uma falta de médico. Mesmo assim relatam situações que consideram graves, como apenas um pediatra disponível para atender toda a demanda da Capital e falta de medicamentos. As unidades que receberam os vereadores foram: Campinas, Bairro Goiá, Novo Horizonte e Novo Mundo.

A secretária de saúde, Fátima Mrué também fez visitas às unidades e encontrou com a comitiva de vereadores na unidade de Campinas. Eles chegaram a divergir de opiniões, especialmente quando questionada sobre os informativos dos médicos disponíveis no plantão. Apesar da falta de uma médica, a unidade contava com três profissionais e não havia fila de espera para atendimento.

Um caso considerado grave pelos vereadores foi de um paciente que esperava por transferência há dois dias, segundo ele mesmo informou. A secretária, que já estava ali, tentava providenciar a vaga em outra unidade. Mas um dos vereadores entrou em contato com o diretor de outra unidade pública e pediu o encaminhamento. Mas não havia fila de espera para novas consultas.

O balanço final da visita foi de apenas uma falta dos nove médicos que deveriam estar no plantão dessas quatro unidades. A falta ocorreu em Campinas. Já no Bairro Goiá havia apenas um médico, conforme a escala, mas por esse motivo, ele atendia apenas emergência e urgência. Assim, os outros pacientes eram orientados a procurar outras unidades de saúde.

No Novo Horizonte, os três médicos previstos para atuarem na escala estavam trabalhando, mas se queixaram, segundo os vereadores, que a demanda havia aumentado, já que recebem pacientes do Jardim América, fechado para reforma, e das outras unidades, como o Novo Horizonte, que não estão atendendo pacientes com situação menos grave. O problema citado foi a falta de medicamentos.

No Jardim Novo Mundo, dois médicos estavam prontos para atender, conforme a escala. Mas não havia pacientes para serem consultados. Os vereadores que participaram das visitas foram: Doutora Cristina, Elias Vaz, Jorge Kajuru, Carlim Café, Clécio Alves e Professor Alonso. Eles disseram que, apesar do recesso das atividades legislativas, continuarão com as diligências.

Segundo os vereadores, a falta de medicamentos é um problema grave identificado nas unidades visitadas. Hoje a falta era de benzetacil e antibióticos. Na última sexta os vereadores haviam visitado a UPA e o Centro de Saúde da Família (CSF) do Jardim Curitiba e o CSF do Fim Social. Os vereadores encontraram insumos vencidos, profissionais insuficientes e falhas na estrutura física.

A assessoria da secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, informou que ela e a superintendente de Gestão de Redes de Atenção à Saúde, Luciana Curado, visitaram as unidades de urgência 24 horas da rede municipal neste domingo (24). Além de desejar um feliz Natal às equipes de plantão, foi conversaram com profissionais e pacientes, além de recepcionar os médicos contratados recentemente.

Segundo a Secretaria, é rotina da secretaria realizar essas visitas para acompanhar o atendimento. A pasta destaca ainda que mantém diálogo constante com os coordenadores dos sete Distritos Sanitários e gestores de toda a rede municipal de Saúde. A nota diz que “a convivência entre a gestão que está a nível central com quem está na ponta da assistência em saúde é fundamental para assegurar um atendimento de melhor qualidade aos goianienses.”

CEI

Os vereadores que compõem a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara de Vereadores que analisa a gestão da saúde municipal entenderam ao final da visita que os resultados foram bons para a população, apesar de algumas falhas. “Mas esse é um reflexo das cobranças que temos feito”, disse Clécio Alves. O vereador Elias Vaz disse que a comissão continuará com as atividades, apesar do recesso.