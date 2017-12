Vereador posta vídeo se masturbando em escola pública: ‘Foi sem querer’

Um vereador da Paraíba postou em uma rede social um vídeo dele se masturbando dentro de uma escola pública. De acordo com o G1, a gravação foi publicada na terça-feira (19) e ficou pelo menos 2 horas no perfil do parlamentar, que disse não saber como postou as imagens, afirmando que “foi sem querer”.

O vídeo, de 30 segundos, foi feito em uma sala de aula da escola estadual Maria José de Sousa, que fica na zona urbana de Montadas, e foi espalhado pela internet mesmo após o vereador ter apagado a gravação original. A Secretaria de Educação do Estado da Paraíba ainda não se pronunciou sobre o assunto.

“Foi um equívoco que aconteceu. Nem todo mundo tem controle de manusear o aplicativo. Eu jamais iria publicar um vídeo para me prejudicar. Não mandei para ninguém. O ato normal, porque todo homem faz isso. O vídeo foi gravado em uma sala fechada, onde não tinha presença de ninguém, além de mim. Eu reconheço a falha (por ter feito o vídeo na escola), mas todo mundo que se colocar no lugar vai entender. Agora eu estou sendo vítima das pessoas que estão espalhando esse vídeo”, disse ele ao G1.

O parlamentar informou que estava na escola para fazer uma limpeza um dia após ter participado de um evento no local. Ele disse ainda que pretende abrir ações judiciais contra quem salvou e espalhou o vídeo.

À publicação, o presidente da Câmara de Vereadores de Montadas, Cássio Avelino (PSD), disse já foi feito um pedido para abertura do processo de cassação do mandato do vereador.