Vendedores informais prometem novos protestos nesta quinta-feira

Os protestos em reação à retirada de vendedores ambulantes de terminais de ônibus do Eixo Anhanguera, na capital, devem se repetir nesta quinta-feira (07). Os camelôs pretendem realizar atos, como o bloqueio da entrada e da saída de ônibus, no Terminal Padre Pelágio, na Região Noroeste, e no Terminal Praça A, no Setor Campinas. A intenção, segundo os manifestantes...