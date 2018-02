Vendaval destrói telhado de sobrado em Goiânia

Os estragos do vendaval que assolou a cidade de Goiânia na tarde da última sexta-feira (9) continuam sendo contabilizados na manhã deste sábado (10). O temporal destruiu e arrancou o telhado de um sobrado no Conjunto Santa Rita.

Segundo a Defesa Civil, a armação metálica da residência foi arremessada por mais de 50 metros e atingiu outras casas. Ninguém ficou ferido. O órgão está vistoriando o local nesta manhã.

Mais estragos

Ontem, houve registro da queda de quatro árvores que caíram após a forte chuva de ontem nos setores Jardim Goiás, Pedro Ludovico e no Jardim Guanabara I, onde um tronco caiu sobre o telhado do Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro.

Além disso, leitores de O Popular registraram vários pontos que ficaram alagados pela cidade, como na BR-153, ao lado do setor Parque das Laranjeiras.