Vendas de Natal elevam tensão na Rua 44

Uma fila de automóveis que somava um quilômetro de extensão se formou no lado esquerdo da pista no sentido Sul-Norte da Marginal Botafogo na manhã de ontem, entre o semáforo com a Rua 67, no Centro, e a ponte da Avenida Anhanguera. Todos os veículos com destino à região comercial da Rua 44, que ainda compreende a Avenida do Contorno e outras nove ruas. O final de ano ...