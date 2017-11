Velório de jovem morto em tentativa de roubo a carro será em frente ao Cemitério Parque, em Goiânia

O velório do estudante José Eduardo Fernandes, 14 anos, morto a tiros em uma tentativa de assalto em Aparecida de Goiânia, será realizado em uma das salas de velório que fica em frente ao Cemitério Parque, onde o corpo do adolescente deve ser enterrado.

O horário para o início do velório e do sepultamento ainda não foram definidos. O corpo do jovem está no Instituto Médico Legal (IML) e deverá passar por uma autopsia nesta tarde.

José Eduardo e a mãe estavam dentro de um Fiat Palio e saiam de casa por volta das 6h desta quarta-feira (29), quando foram abordados pelos suspeitos que chegaram a anunciar o assalto. A mãe se assustou, acelerou, os assaltantes dispararam e fugiram em seguida.

Os tiros atingiram o crânio e a mão direita do adolescente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas José Eduardo não resistiu aos ferimentos.