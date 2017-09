Veja os melhores horários para pegar a estrada em Goiás no feriadão de Independência

A concessionária Triunfo Concebra, responsável pelas rodovias federais BR-060, BR-153 e BR-262, que cortam Goiás e Minas Gerais, divulgou nesta quarta-feira (6) uma lista de ações que serão realizadas pela empresa nas estradas até o próximo dia 10 de setembro, período que abrange o feriado de Independência do Brasil, comemorado na quinta (7).

Segundo a concessionária, os motoristas que quiserem evitar filas nas rodovias durante a ida para curtir o feriadão devem aproveitar para pegar a estrada nesta quinta-feira após as 12h. Ao retornar, no domingo (10), a empresa recomenda a saída até as 12h.

A Triunfo Concebra realizará durante os quatro dias a Operação Papa Fila, que terá funcionamento em Alexânia, Goianápolis, Professor Jamil, Itumbiara e no trecho mineiro da BR-262. Todas as cabines das praças de pedágio estarão disponíveis. A empresa ressalta que o limite de filas tolerado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é de 400 metros.

Em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico, o motorista pode acionar a concessionária através do SOS Concebra, pelo número 0800 060 6000.