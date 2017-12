Veja o que abre e fecha no feriado de ano novo em Goiânia e região

Todo mundo está se preparando para chegada de 2018 no próximo domingo (31). Com a chegada do ano novo, alguns serviços públicos estarão fechados e outros terão mudanças nos horários de funcionamento. Pensando nisso, O POPULAR preparou uma lista do que abre e o que fecha em Goiânia e região nesse final de semana do ano novo, confira abaixo:

Aparecida Shopping

Domingo, 31 de dezembro: lojas, alimentação e lazer abertos das 10h às 18h

Segunda-feira, 1º de janeiro: lojas fechadas; alimentação e lazer das 12h às 22h.

Araguaia Shopping

Domingo, 31 de dezembro: lojas e praça de alimentação abertas das 8h às 17h

Segunda-feira, 1º de janeiro: lojas fechadas; praça de alimentação aberta das 11h às 19h.

Bougainville

Domingo, 31 de dezembro: lojas a alimentação funcionam das 10h às 18h;

Segunda-feira, 1º de janeiro: lojas fechadas; alimentação e lazer das 2h às 22h;

Buriti Shopping

Domingo, 31 de dezembro: Lojas: 10h às 18h / Alimentação e Lazer: das 10h às 18h

Segunda-feira, 1º de janeiro: Lojas fechadas / Alimentação e Lazer: das 12h às 22h

Estação Goiânia

Domingo, 31 de dezembro: das 8h às 14h; praça de alimentação das 10h às 22h;

Segunda-feira, 1º de janeiro: lojas fechadas; a abertura da praça de alimentação fica a critério de cada comerciante.

Flamboyant Shopping

Domingo, 31 de dezembro: lojas abrem das 12h às 18h

Goiânia Shopping

Domingo, 31 de dezembro: lojas e áreas de alimentação e lazer abertas das 12h às 18h

Segunda-feira, 1º de janeiro: lojas fechadas; áreas de alimentação e lazer das 10 às 22h30

Restaurante Outback

Shopping Flamboyant

Dia 31/12 (domingo): das 12h às 16h

Dia 01/01 (segunda): das 13h às 22h

Passeio das Águas Shopping

Dia 31/12 (domingo): das 12h às 16h

Dia 01/01 (segunda): das 13h às 22

Goiânia Shopping

Dia 31/12 (domingo): das 12h às 16h

Dia 01/01 (segunda): Fechado

Correios

Sexta-feira (29): não haverá expediente em toda a rede própria dos Correios no Brasil, sendo que em Goiás as agências franqueadas também estarão fechadas.

Sábado (30): as agências que funcionam aos sábados não abrirão nesse dia.

Segunda-feira (01): não haverá expediente, em virtude do feriado.

Terça-feira (02): atendimento volta ao normal em todas as agências.

Bancos

De acordo com a Associação de Bancos (Asban), as agências bancárias estão fechadas no feriado de Ano Novo. A Asban ainda informou que carnês, contas de água, energia, telefone, entre outros, que tiverem data de vencimento para os dias sem atendimento bancário, poderão ser pagas no primeiro dia útil após os feriados, sem acréscimo.

Já os tributos federais, estaduais ou municipais, segundo a associação, normalmente já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados.

Os meios alternativos de atendimento, como os caixas eletrônicos, Internet Banking, Mobile Banking e banco por telefone estarão disponíveis à população como de costume.

Sexta-feira (29): Agências fechadas

Segunda-feira (01): Agências fechadas.

Vapt Vupt

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) informou que nenhuma unidade do Vapt Vupt vai estar abertas no feriado de Ano Novo. Nos demais dias o funcionamento é normal.

Segunda-feira (01): Unidades fechadas.

Unidades de Saúde em Goiânia

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas as unidades de saúde com atendimento de urgência estarão abertas no dia 1º de janeiro.

Unidades de saúde 24 horas na capital:

Cais Amendoeiras

Cais Jardim Novo Mundo

Cais Chácara do Governador

Cais Jardim Guanabara III

Cais Cândida de Moraes

Cais Finsocial

Ciams Novo Horizonte

Cais Campinas

Cais Deputado João Natal

Cais Bairro Goiá

Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - Crof

Hospital e Maternidade Dona Iris

Maternidade Nascer Cidadão

Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc

Ambulatório Municipal de Queimaduras (Núcleo de Queimaduras agora funcionando dentro do Cais Campinas)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Itaipu

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Noroeste