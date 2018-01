Veja fotos e vídeos de drone do incêndio e do trabalho dos bombeiros na Padaria Maná, em Goiânia

Quem mora nas regiões do Nova Suiça, Bueno e Serrinha, em Goiânia, se assustou com a fumaça vinda da Padaria Maná no começo da tarde desta quarta-feira (3). Um incêndio destruiu o depósito da panificadora, que fica localizada na Rua C-264, no Setor Nova Suíça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram acionadas para combater o fogo. Apesar do tamanho das chamas, não houve registro de vítimas ou de feridos no incidente.

Segundo o assessor de comunicação dos Bombeiros, Fernando Caramaschi, a madeira que sustenta o telhado foi atingida pelo fogo e o teto cedeu. "O incêndio alcançou de três a quatro cômodos, mas não avançou até a parte administrativa", relatou.

O fogo foi controlado pelos bombeiros no meio da tarde, que agora realizam o rescaldo. Durante o atendimento, os bombeiros trabalharam para proteger a parte administrativa do estabelecimento comercial.

Confira abaixo imagens e vídeos do incêndio: