Veja a previsão do tempo em Goiás para o carnaval

A chuva deve acompanhar os foliões que pretendem curtir o feriado de carnaval em Goiás, pelo menos nos primeiros dias. Contudo, o volume de água deve cair na sequência. Segundo as informações do ClimaTempo, no Estado as pancadas de chuva acontecem à tarde e pela noite. Apesar de não se prolongarem por muitas horas, elas podem cair com forte intensidade.

Neste sábado, existe a presença de áreas de instabilidade que devem deixar o dia nublado com risco de temporais. No domingo de carnaval a precipitação deve diminuir.

Já na segunda-feira (12), o sol aparece forte e faz calor. Porém, com a influência da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), as condições de chuva diminuem. Só não deve chover no Distrito Federal onde o ar fica mais seco e quente.

Na terça-feira (13), o ar seco ganha força sobre boa parte de Goiás. Goiânia e Brasília terão um dia de sol forte e muito calor sem expectativa de chuva. As demais áreas do Centro-Oeste, também terão sol e calor, mas as pancadas de chuva acontecem à tarde e a noite e podem vir acompanhadas de raios.