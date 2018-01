Veja a lista com os nomes dos presos que estão foragidos após rebelião no presídio de Aparecida

A Secretária de Segurança Pública divulgou neste sábado (6) os nomes dos presos que continuam foragidos da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia. Ao todo, a lista conta com o nome de 96 detentos que fugiram na noite de segunda-feira (1º) após motim causado por desentendimento entre presos rivais.

Na lista também estão os nomes dos nove presos que morreram durante a rebelião.

A SSP informou que, até agora, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) identificou os corpos de Pablo Henrique Alves, Ravel Nery de Amorim, David de Oliveira Borges e Waldevir Xavier da Silva.

A Secretária explica que cinco corpos seguem sem identificação. Dois continuam em tratamento de impressões digitais e outros três serão identificados por exame de arcada dentária, e, se necessário, exames de DNA.

Confira a lista:

ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS ALEX ANTONO PEREIRA DA SILVA ALEXANDRE GABRIEL ALVES DA SILVA AMINADABE DOS SANTOS ANDERSON BARCELOS DUARTE ANDRE JUNIO ALVES ARYEL ALVES MARTINS PENA AUGUSTO ROGERIO NASCIMENTO SILVA BORIS LOPO GOMES BRUNO ALVES CANDIDO BRUNO DE OLIVEIRA CARDOSO BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA BRUNO RODRIGUES RAMOS CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS CLEIDSON SILVA DOS SANTOS CRISTIANO FERNANDES RIBEIRO DAILSON REGES DOS SANTOS DANILO ANTONIO DOS SILVA DAVI BARBOSA DAVID DE OLIVEIRA BORGES DEIVIDE PEREIRA BARRA DIEGO CARLOS DELGADO GOMES DA SILVA DIEGO MACHADO ABREU EDIMAR RODRIGUES COELHO EDUARDO RAMON NASCIMENTO EUDES SANTOS DE OLIVEIRA FERNANDO SOUZA PIMENTA FRANKLIN WILLIAM RIBEIRO DE ANDRADE GETULIO DA CUNHA ALVES GILIARD NONATO DA SILVA GUILHERME AUGUSTO DE PAULA ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR JACLEUSON FEITOSA DOS SANTOS JAKSON BORGES DE OLIVEIRA JEAN CARLOS NERES BASTOS JEFERSON RIBEIRO DA SILVA/GERSON RIBEIRO JEFFERSON MATHEUS RIBEIRO DA SILVA JOABE DA SILVA ASSUNÇÃO JOSE BRITO CORDEIRO JOSE RIBEIRO CABRAL DE OLIVEIRA JOSE WESLEY DOS SANTOS JOVAILSON CARDOSO DE SOUSA LAERTES BATISTA MENEZES LUCAS DIAS EUSEBIO LUCAS EVANGELISTA MENDES LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS LUCIANO CAETANO DOS SANTOS LUIS FERNANDES RODRIGUES JORGE DE ALMEIDA MAICON TEOTONIO DUARTE MAIKON DE SOUSA CAMPOS MARCELO DO NASCIMENTO MARCELO EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA MARCELO REZENDE DA SILVA MARCOS AURELIO DA SILVA BRITO MARCOS RIBEIRO DA MATA MATEUS CLEITON DO NASCIMENTO E SOUSA MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS MAXSUEL DE OLIVEIRA ROCHA MAXWEL GOMES PEREIRA MAYKISSON BATISTA DE CARVALHO NATAN DIAS DOS SANTOS NATHAN MILAN PEIXOTO NAVARRO ALVES DA SILVA NELSIVALDO DE SOUZA SILVA ONIEL JACOB DA COSTA JUNIOR PABLO HENRIQUE ALVES SILVA PAULO HENRIQUE DE SOUSA NOGUEIRA PAULO HENRIQUE LOURENÇO DE ABREU PAULO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA PETTERSON LYNS BORGES RAVEL NERY DE AMORIM REGINALDO RIBEIRO ROSA RENE JUNIO MARSAL DE MOURA RICARDO CRISTIANO LIMA ROBERTO SERGIO RIOS RODRIGO FERREIRA CAETANO RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGO MARTINS RONAN FERREIRA DOS SANTOS RUITER EZEQUIEL DA COSTA MARTINS SAULO PORFIRIO DE MORAES THIAGO BRUMESTER DE MOURA THIAGO DE ALMEIDA ARRIEL TIAGO MARTINS FERREIRA VANINHO FEITOSA DA SILVA/VANI FEITOSA DA SILVA VICTOR PAULO DE ARAUJO SANTOS VITOR JORGE FERREIRA WALDEVIR XAVIER DA SILVA WELLINGTON ALBURQUERQUE DE FARIA WERLEN DANTAS DA SILVA WILDEMAR CAMPOS MACIEL WILLIAN CLAUDIO DOS ANJOS WILLIAN SILVA DA CRUZ YTALO CARLOS MASCARENHAS DOS SANTOS

O motim de Ano Novo

Segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), a rebelião começou quando presos que estavam na ala C, invadiram as alas A, B e D. Durante o confronto, os detentos chegaram a incendiar a unidade prisional. Foi preciso a ação do Copro de Bombeiros para apagar o incêndio. O Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), com apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, foram acionados para retomar o controle do presídio.

Mais rebeliões

Na noite desta quinta-feira (5), um princípio de tumulto foi registrado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Uma área de cerca de 200 metros próxima ao presídio chegou a ser isolada e bloqueada pela PM-GO depois que disparos foram realizados por agentes para contenção do motim. Na ação, uma fuga foi registrada. Apesar dos tiros, não houve mortes, nem feridos.

Na sexta pela manhã, um princípio de motim foi registrado na Penitenciária Odenir Guimarães (POG). Em nota, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou o princípio de rebelião e informou que o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), com apoio da Polícia Militar, entrou no presídio e retomou o controle do local. Foram registrados focos de incêndio, já devidamente controlados. Não houve mortes.