Veja a lista com os 20 setores em Goiânia que serão abastecidos pelo Mauro Borges

A Saneamento de Goiás S/A (Saneago) informou nesta quinta-feira (7) a lista dos 20 bairros de Goiânia que receberão água do Ribeirão João Leite, com início da operação do Sistema Mauro Borges, a partir do próximo sábado (9), conforme expectativa da estatal. Desses, três estão na lista de 25 bairros com falha no abastecimento divulgada pela companhia na última segunda-feira (4). No dia, O POPULAR levantou 84 setores com relatos de problema.

Os bairros que receberão primeiro as águas do sistema Mauro Borges ficam na região norte da capital e atualmente são abastecidos pelo Rio Meia Ponte, que no dia 17 de agosto teve nível mínimo registrado, e desde estão vem só caindo. Esses setores estão em uma área em que as interligações do sistema produtor estão prontas. E apesar de a água ser direcionada para o local, o início de operação deverá aliviar o Meia Ponte. Isso porque "sobrará" água para outros setores da capital, cidade que é 58% abastecida pelo rio.

Confira os setores:

Jardim Guanabara

Jardim Guanabara II

Jardim Guanabara III

Jardim Guanabara IV

Setor Jaó

Parque Industrial de Goiânia

Vila Monticelli

Chácara Nossa Senhora da Piedade

Vila Nossa Senhora de Aparecida

Vilma Oswaldo Rosa

Panorama Parque

Vila Santa Cruz

Setor Santa Genoveva

Vila São Luiz

Vila Viana

Residencial Aldeia do Vale

Setor Vale das Serras

Vale dos Sonhos

Vale dos Sonhos extensão