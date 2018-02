Veículo de suspeito de morte de namorada em Goiânia é encontrado em Pirenópolis

O veículo do homem considerado suspeito do assassinato de Giselle Evangelista, de 39 anos, foi encontrado abandonado às margens da rodovia GO-431, na zona rural de Pirenópolis, na noite desta sexta-feira (16). De acordo com o delegado adjunto da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Carlos Caetano, o carro, modelo Citroën C3, foi deixado sem as chaves na ignição e não apresentava, visualmente, indícios de anormalidade.

Segundo o representante da Polícia Civil (PC) de Goiás, o veículo está em nome de terceiros, mas pertence ao namorado da vítima, que foi encontrada morta sobre uma cama em um apartamento localizado na Vila Alpes, na Região Sudoeste da capital. O homem, que tem 37 anos, não estava no local do crime, que é de sua propriedade, e seu paradeiro é investigado pela PC.

O corpo de Giselle foi encontrado, nesta sexta-feira, por familiares que foram até a residência após saberem de uma briga ocorrida entre o casal durante a madrugada. Eles acionaram as polícias Militar e Civil, que encontraram a mulher, sobre a cama, com uma toalha no pescoço e um travesseiro no rosto, o que levantou a suspeita de morte por asfixia. No entanto, a confirmação da causa da morte será feita a partir de laudos técnicos.

O caso é investigado pela DIH e está sob a responsabilidade do delegado Danilo Proto.