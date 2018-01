Vapt Vupt: Três consórcios se credenciaram para licitação

Três consórcios se credenciaram, na manhã desta segunda-feira (29), para participar do processo licitatório que tem como objetivo a concessão administrativa do Vapt Vupt à iniciativa privada. Dois concorrentes de São Paulo e um do Paraná entregaram documentos na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, realizada pela Secretaria de Estado de Gestão e Pla...