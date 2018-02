Vai pegar estrada no Carnaval? Veja dicas para viajar com tranquilidade

As rodovias terão um fluxo de carros mais intenso entre sexta (9) e a quarta-feira de Cinzas (14), devido ao feriado prolongado de Carnaval, tempo suficiente para quem quer fazer uma viagem pela estrada. Algumas dicas podem evitar contratempos durante o caminho.

As BRs 060, 262 e 153 receberão um reforço nos pedágios para evitar filas, durante a Operação Papa Fila, englobando os trechos de Alexânia, Goianápolis e Itumbiara até Florestal, chegando em Minas Gerais.

Para passar ainda menos tempo na direção, os motoristas podem prestar atenção ao horário: na sexta-feira, haverá menor volume de veículos até ás 14h, e no sábado, após às 12h. Para a volta a Goiânia, terça-feira até às 14h e quarta-feira após às 12h são os momentos mais recomendados.

Veja outras sugestões para anotar:

• O motorista tem o direito de acionar o número do SOS Concebra 0800 060 6000 em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico;

• Acione o mesmo número do SOS caso encontre algum animal nas margens da rodovia seja ele vivo, ferido ou morto, para que as áreas tomem as providências;

• Não esqueça da utilização correta da cadeirinha ou do dispositivo ideal para a idade da criança;

• Revise as condições gerais do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção para os equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e sinalização, combustível e documentação de porte obrigatório;

• Use sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás;

• Respeite os limites de velocidade na rodovia;

• Facilite o troco com moedas na passagem pela praça de pedágio para adiantar as filas e não ficar muito tempo parado.

• Use faróis acesos mesmo durante o dia, agora é lei.