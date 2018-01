Vaca Brava amanhece cheio de lixo após comemoração de aprovados no Sisu

A festa dos jovens aprovados em instituições de ensino superior, após a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta segunda-feira (29), acabou em muita sujeira no parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia. Quem passou pelo local na manhã desta terça (30) se deparou com muitas garrafas, papéis, papelões e sacolas plásticas, poluindo inclusive o lago.

O presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Denes Pereira, comenta que o órgão enviou 20 servidores para ajudar na limpeza do local. "A gestão dos parques é de responsabilidade da Amma e eles têm duas pessoas para a manutenção. No entanto, como a situação foi atípica, enviamos um reforço, até mesmo por conta da chuva de ontem", disse.

De acordo com o presidente, o trabalho de limpeza no local deve durar até a hora do almoço. Até as 10h30 desta terça, o lixo retirado do parque foi capaz de preencher 80 sacos de lixo de 50 litros cada. Segundo o órgão, em dias típicos são recolhidos, nas ruas que rodeiam o Vaca Brava, montante suficiente para preencher até dez sacolas.

Denes Pereira ressalta que não condena a festa promovida pelos jovens. "Mas depois eles poderiam ter recolhido o lixo. Faltou um pouco de consciência", frisou.

O presidente destaca que além do dano ambiental, a sujeirada deixada para trás prejudica também a limpeza em outras regiões, já que os servidores enviados para o parque poderiam estar atuando em outras áreas da capital, principalmente após os danos provocados pela chuva forte que caiu na tarde desta segunda.