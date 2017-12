Vítimas de acidente de ônibus que saiu de Palmas estão em estado regular no HUGO

Quatro passageiros que estavam em estado mais grave após o acidente com um ônibus que havia saído de Palmas com destino a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira (22), foram levados ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) pela concessionária Triunfo Concebra, que administra o trecho da BR-153.

Na manhã de hoje, o hospital disponibilizou o estado de saúde das vítimas: Júnior Bezerra da Silva está em situação regular, consciente, orientado e internado em um leito de Enfermaria. A paciente Sirley Aparecida Barbetto está com estado de saúde regular, estável, consciente, respira de forma espontânea e deve ser submetida à cirurgia hoje. Júlio César Santana Barbosa se encontra em estado regular, consciente, orientado e internado em um leito de Enfermaria.

O Serviço Social ainda faz buscas para localizar se Cleíton Carlos ainda está internado no Hugo.

No total, 48 pessoas ficaram feridas e o motorista reserva morreu, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros