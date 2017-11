Vítima de câncer, 'Papai Noel de Goiânia' morre aos 63 anos

Luiz Abrahão Rodrigues. O nome, para muitos goianienses, não é conhecido. Mas, de barba branca, trajado com a clássica vestimenta do "bom velhinho" e nos dias que antecediam os últimos Natais, ele fazia a alegria de crianças e adultos em creches, orfanatos, eventos e shoppings da capital goiana e em Goiás.

Acometido por um câncer no fígado neste ano, o homem, que ficou conhecido como o "Papai Noel de Goiânia", morreu na noite da última quarta-feira (22), aos 63 anos, após duas semanas internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jacob Facuri, no Centro.

A família de Luiz chegou a criar uma campanha nas redes sociais intitulada "Vamos Salvar o Papai Noel", que teve quase 700 curtidas no Facebook e contou com a mobilização da mídia. O objetivo era arrecadar R$ 40 mil para pagar o tratamento do câncer, que incluía, entre vários procedimentos, um transplante de fígado.

Graduado em Educação Física, Luiz trabalhou com produtos agropecuários e precisou largar o emprego para cuidar da esposa, que sofria com transtornos de saúde mental, e dos filhos, Henrique e Estevão. Em 2005, com a família vivendo da aposentadoria de sua esposa, começou a pensar na ideia de trabalhar como Papai Noel, quando se viu no espelho de casa de barba branca.

Foram 11 anos dedicados ao trabalho de cultivar o espírito natalino na pele do "bom velhinho". Nas redes sociais, a família, ao comunicar a morte de Luiz, agradeceu o carinho e as doações de todos que participaram da campanha. "Só Deus para recompensar cada um", publicaram.