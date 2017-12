Vítima de atentado no Colégio Goyases, Isadora recebe alta no Crer e surpresa de ídolo sertanejo 🎥

A estudante Isadora de Morais, de 14 anos, uma das seis pessoas baleadas no atentado dentro do Colégio Goyases, em Goiânia, no dia 20 de outubro, recebeu alta no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) na tarde desta quarta-feira (13). No local, ela recebeu tratamento de uma equipe multidisciplinar desde 9 de novembro.

O cantor sertanejo Israel Novaes, ídolo da jovem, esteve na unidade de reabilitação e fez uma surpresa para a garota no momento em que ela deixava o espaço. Em um estilo voz e violão, o músico entoou a canção "Vai entender" e arrancou sorrisos de sua fã, que ganhou um longo abraço, além de aplausos dos presentes. Familiares e amigos de Isadora estiveram no Crer e levaram cartazes de apoio à garota.

Confira abaixo como foi a surpresa de Israel Novaes para Isadora:

HISTÓRICO

No dia 20 de outubro, seis estudantes de uma das salas do 8° ano do ensino fundamental do Colégio Goyases foram baleados por um adolescente no intervalo da penúltima para a última aula do turno matutino. Dois deles, João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, ambos de 14 anos, morreram na hora.

Yago Marques e Marcela Macedo, de 13 anos, além de Lara Borges, de 14, também ficaram feridos, mas receberam alta dias após o atentado. Isadora teve sua situação agravada por um dos disparos que atingiu o pescoço. O quadro de paraplegia da jovem foi constatado pelos médicos do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no período de 19 dias em que ela esteve internada no local. Além disso, ela também foi baleada na mão esquerda e em uma vértebra, que perfurou o pulmão.