Vídeo pornográfico motivou briga, diz namorado suspeito de matar servidora em Goiânia

Um vídeo pornográfico recebido em um grupo de conversas pelo aplicativo WhatsApp foi o motivo para a discussão que terminou com a morte da servidora Giselle Evangelista, 39 anos. Segundo o delegado Danilo Proto, o namorado da vítima, o comerciante José Carlos de Oliveira, 37, contou que tinha entregado o aparelho para ela mexer em um site quando o vídeo chegou e a briga começou. Após o crime, o suspeito colocou um travesseiro para não ver o rosto roxo da namorada.

De acordo com o investigador, José contou que as discussões entre eles eram frequentes, pois Giselle era muito ciumenta e ligava para ele o tempo todo. Na briga, o comerciante contou que ela cuspiu nele que a empurrou. A servidora caiu no chão e ele a sufocou com as mãos. Em seguida, o comerciante teria se arrependido e tentado por 30 minutos reanimar a servidora com massagem cardíaca, ligando inclusive um ventilador.

Ao deixar o prédio, a intenção de José Carlos era fugir para Minaçu onde tem parentes, mas o carro quebrou em Pirenópolis, onde ele foi preso em flagrante na noite de sábado (17). Na tarde desta segunda-feira (19), o suspeito irá passar por uma audiência de custódia. No entanto, o delegado já pediu a prisão seja convertida em preventiva.

José Carlos contou que está arrependido do crime e que amava muito Giselle. Segundo ele, a mãe dele está sofrendo mais que a mãe da servidora pública.