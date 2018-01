Vídeo mostra unidade de saúde no Jardim Itaipu alagada em Goiânia

A Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Itaipu, na Região Sudoeste da capital, ficou alagada após chuvas ocorridas na tarde deste domingo (14). Imagens feitas por pessoas presentes no local na ocasião mostram o chão da unidade coberto por água e pessoas ajoelhadas ou com os pés sobre cadeiras para não serem atingidas, enquanto funcionários tentam diminuir os danos do incidente. Gravações que circulam pelas redes sociais também mostram a chuva escorrendo por goteiras em um teto com marcas escuras, semelhantes a mofo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o transtorno foi causado por “rajadas de vento”, que “contribuíram para que a água entrasse na UPA Jardim Itaipu” durante a “forte chuva do fim da tarde”. A pasta classifica o ocorrido como “pontual”.

Ainda de acordo com a SMS, que se posicionou por meio de nota, o atendimento foi paralisado parcialmente após a chuva, a fim de que a limpeza de algumas salas fosse realizada, e logo foi retomado.

“Uma equipe de manutenção da SMS se deslocou até o local para fazer reparos na estrutura e a troca das telhas danificadas pelo temporal”, explicou a Secretaria, que diz ainda que o atendimento não foi prejudicado.