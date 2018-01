Vídeo mostra momento em que mulher morta é transportada em garupa de moto

O jornal O Povo, de Fortaleza, divulgou um vídeo com imagens de câmeras de segurança que mostram o corpo da jovem Stefhani Brito, de 22 anos, sendo carregado na garupa de uma moto. O crime ocorreu no último dia 1° e chocou moradores da cidade. As gravações mostram o trajeto feito pelo motociclista até chegar à Lagoa da Libânia, onde o corpo foi abandonado.

As imagens foram feitas durante a noite e não permitem identificar o condutor. No entanto, de acordo com a reportagem, o vídeo confirma a versão das testemunhas de que o homem teria transitado com a vítima na garupa por horas após o homicídio.

Uma fonte que prestou depoimento à Delegacia de Defesa da Mulher contou que Stefhani, antes de terminar o relacionamento com o suspeito, não mantinha mais relações sexuais com seu consentimento com o autor do crime, sendo que em várias situações a jovem foi espancada, amarrada e estuprada, informou a publicação.

O caso

Moradores do bairro Mondubim, em Fortaleza, ficaram horrorizados ao verem um homem andando por horas na região com uma mulher morta na garupa da moto nesta última segunda-feira (1°).

A vizinhança relatou à reportagem que o corpo da jovem estava cheio de hematomas e ficava caído sobre o rapaz, que parou em uma borracharia e também na calçada de uma residência. Ele aparentava calma e teria batido a cabeça da vítima várias vezes contra o tanque da motocicleta antes de abandonar o corpo às margens da lagoa Libânia. Todo o crime foi testemunhado por um casal que passava nas proximidades da lagoa e assistiu à cena.

"Após o fato, o suspeito se evadiu e populares acionaram a Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops)", informou a Polícia Civil ao jornal. O homem ainda não foi encontrado.