Vídeo mostra momento em que ex-supervisor do presídio de Anápolis é executado

Carro do ex-supervisor com as marcas de tiro

Imagens de uma câmeras de segurança registraram o momento em que o agente penitenciário Ednaldo Monteiro, ex-supervisor da unidade prisional de Anápolis, foi executado dentro de seu carro na tarde desta terça-feira (2). Ednaldo foi morto com vários tiros na porta da floricultura de sua família que fica em frente ao Cemitério São Miguel, em Anápolis.

No vídeo é possível ver Ednaldo saindo do estabelecimento e caminhando tranquilamente em direção ao seu carro, um modelo Honda Civic. Quando ele entra no automóvel, um outro veículo, um Fiat Palio de cor clara, aproxima-se em alta velocidade e três homens já descem atirando. As balas acertaram as portas dianteira e traseira, além do vidro da parte de traz.

Ednaldo estava indo para o velório do agente penitenciário Eduardo Barbosa dos Santos, que também foi executado em Anápolis nesta terça-feira, com cerca de 30 tiros.

Segundo uma agente, a situação na cidade é assustadora. "Ele foi executado na frente dos familiares", comentou a colega do agente penitenciário. "É aterrorizante!"

O agente assassinado foi preso durante a Operação Regalia, desencadeada no dia 28 de setembro de 2017 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Centro de Inteligência do Ministério Público de Goiás. A operação teve o objetivo de combater esquema de cobrança de propinas dentro de presídios goianos. Entre os investigados estavam três ex-agentes penitenciários e Ednaldo Monteiro, que ainda exercia a função.

A Polícia Civil já investiga o caso e procura os autores dessa execução.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) informou que a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apuração dos fatos e que as investigações foram iniciadas imediatamente após as ocorrências.

A SSPAP espera dar uma rápida resposta, como tem sido nos casos de homicídios praticados em Goiás, e que os culpados sejam punidos pelos seus atos.