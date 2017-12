Vídeo mostra momento em que carro fica enguiçado em viaduto do Jardim Goiás; confira

As chuvas que assolaram Goiânia, nesta quinta-feira (14), continuam trazendo prejuízos. Em vídeo enviado ao WhatsApp do jornal O POPULAR, moradores do Jardim Goiás mostram o exato momento em que um carro VW Gol tenta atravessar o viaduto da avenida H e fica enguiçado.

O viaduto, que já é famoso pelos diversos alagamentos, foi interditato no mês de Setembro durante 18 dias, quando foi reformado. A Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) concluiu as obras estruturais e de drenagem no dia 28 de Setembro.

Confira o vídeo: