Vídeo mostra momento em que carro atropela e mata tios do menino Pedrinho em Brasília

O atropelamento que matou os tios de Pedro Rosalino Braule Pinto, o Pedrinho, que foi sequestrado por Vilma Martins, em janeiro de 1986 e encontrado 16 anos depois, em Goiânia, chocou a população de Brasília na última quinta-feira (18), quando aconteceu o acidente.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram quando um Mitsubishi ASX, guiado por Luciana Pupe Vieira, 46 anos, atropela Evaldo Augusto da Silva, 75 anos, e Dulcinéia Rosalino da Silva, 70, na altura da QL 10 do Lago Norte. O casal morreu na hora e um dos corpos foi arremessado vários metros de distância.

No vídeo, tem como observar que outras duas pessoas também caminhavam pelo local, mas conseguiram escapar pulando no gramado. O velocímetro do automóvel ficou travado em 120 km/h, sendo que o limite de velocidade da via é de 60km/h.

O veículo envolvido no acidente está licenciado e a Carteira de Habilitação da condutora em dia.