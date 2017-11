Vídeo mostra ladrão caindo em piscina após ser baleado por morador

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um assaltante baleado cai dentro de uma piscina e acaba morrendo. O incidente ocorreu na cidade de Poconé, no Mato Grosso, no último sábado (11).

Na gravação é possível ver dois homens limpando a piscina da residência e uma criança, que é filho do dono da casa, chegando com uma bicicleta e avisando os rapazes sobre o assalto que estava ocorrendo. Em seguida, o assaltante, que foi atingido pelo dono da casa, sai correndo para o quintal. Os homens e a criança se afastam e o criminoso acaba caindo dentro da piscina, onde morreu afogado.

De acordo com o G1, o assaltante foi identificado como Patrick de Oliveira, de 19 anos. Ele teria invadido a casa junto com outro comparsa. Wagner Wilton do Carmo, de 38 anos, proprietário da residência, foi acordado pelos gritos da mulher, que viu os dois homens entrando no local. Ele então pegou um revólver calibre 38 e enfrentou um dos assaltantes, atingindo-o com um tiro no peito. O segundo criminoso conseguiu fugir e ainda não foi encontrado pela polícia,

Wagner tem autorização para porte de arma e alegou à polícia ter agido por legítima defesa. Ele chegou a ser preso, mas o juiz José Luís Leite Lindote, da comarca de Várzea Grande, concedeu liberdade ao morador. O magistrado não estabeleceu nenhuma medida restritiva ao comerciante.

Assista abaixo o vídeo - ATENÇÃO, as imagens podem ser consideradas fortes para algumas pessoas.