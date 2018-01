Vídeo mostra como foi a fuga dos detentos na penitenciária de Luziânia

Um vídeo feito por celular mostra o momento em que dez detentos fugiram do presídio de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, na manhã deste sábado (6). A partir do tempo 0:23 da gravação é possível ver quando os presos saem das suas celas agachados e forçam a abertura de uma grade. Após passarem pelo buraco, eles pulam uma mureta.

Até o momento, os dez internos que conseguiram escapar continuam foragidos. Eles já foram identificados e equipes de Goiás e do Distrito Federal seguem procurando por eles.

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP) informou que a fuga ocorreu por volta das 11h, durante o banho de sol dos apenados. No fim da manhã, o preso responsável pela limpeza do corredor e fornecimento de alimento serrou os cadeados da cela 4 e a grade de contenção de um dos pavilhões.

A fuga dos presos da cadeia do município acontece na mesma semana em que uma série de rebeliões no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia resultou na morte de nove detentos e deixou outros 14 feridos. Outros 200 teriam fugido do local. Do total, pelo menos 85 ainda estão foragidos.