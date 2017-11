Vídeo mostra buracos que revoltam população de Anicuns; assista 🎥

A imagem parece mais um campo minado do que um asfalto. Essa é a situação da Rua 2, do setor Leste Universitário que liga ao Fórum de Anicuns. Segundo a leitora do jornal O POPULAR, que não quer ser identificada, a cidade toda está assim. Além disso, ela ainda informou que o prefeito recebeu o dinheiro e o governo fez um grande evento para divulgar o recebimento da verba para o recapeamento, mas as ruas não foram arrumadas. "Essa é a maior indignação da população”, diz a leitora.

Ainda de acordo com a leitora, existem ruas em que o nível das crateras é impressionante. “A população espera um posicionamento do prefeito e que ele tome uma atitude acerca do problema”, afirma.

Enquanto andava no banco de trás do carro, a mulher gravou um vídeo (veja abaixo) mostrando a situação do asfalto na cidade. Além de ver os buracos, é possível também ouvir os relatos de quem filma. “Tem que chegar com o carro e ir direto pra oficina.”

A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Anicuns, mas as ligações não foram atendidas.