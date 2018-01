Devido ao alagamento no viaduto Latif Sebba, na Avenida 85 (Praça do Ratinho), no Setor Sul, uma família ficou ilhada depois que o carro apresentou defeitos na travessia. Sem sinalização, e com a chuva atrapalhando a visão dos outros motorsistas, o veículo acabou sofrendo uma colisão na traseira.

O motorista do carro que estava enguiçado tinha acabado de retirar uma crianças de dentro do veículo e retornava para socorrer outra pessoa no momento em que aconteceu o acidente.