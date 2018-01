Vídeo com vítima de estupro sendo arrastada para carro viraliza e vítima faz reconhecimento

A técnica em nutrição de 18 anos que foi vítima de estupro no último dia 14 de janeiro em Aricanduva, zona leste de São Paulo, prestou depoimento à Polícia Civil e negou reconhecer o cabo da Polícia Militar que era tido como suspeito. O homem estava detido desde que se apresentou à delegacia na tarde desta segunda-feira (22), e foi liberado.

Ele se tornou o principal suspeito por residir na mesma rua em que ocorreu o crime e possuir um carro da mesma marca, cor e modelo que foi flagrado por uma câmera de segurança. O dispositivo captou imagens da jovem sendo arrastada pelo infrator até o interior do veículo. Em seu desfavor, havia ainda um termo circunstanciado assinado por ele há pouco mais de um mês pelo possível assédio de uma estudante de 19 anos.

João Carlos Campanini, advogado do PM, argumenta que seu cliente estava em Ubatuba, litoral do estado, enquanto ocorria o crime, além de não ser fisicamente compatível com o homem que aparece nas imagens.

Um inquérito instaurado no 66º Distrito Policial (DP) investiga o caso. Ao UOL, a mãe da vítima disse que a filha está "completamente abalada e se recusa a falar ou relembrar o assunto". Ela foi abordada por volta das 7h por um homem armado que dirigia um Fiat Siena preto, que a empurrou para o banco traseiro do veículo e a manteve sob a mira da arma.

Veja o vídeo que circulou na internet nos últimos dias (atenção: imagens fortes):