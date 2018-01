UPA na região Sudoeste de Goiânia tem goteiras e indícios de mofo

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaipu, na região Sudoeste de Goiânia, está com diversas goteiras e indícios de mofo. A situação da unidade foi constatada pelo POPULAR em visita ao local na manhã desta segunda-feira (15).

Na tarde do último domingo (14), a UPA foi alagada durante um temporal. Vídeo registrado na ocasião mostra o chão coberto por água e pessoas ajoelhadas ou com os pés sobre cadeiras para não serem atingidas, enquanto funcionários tentam diminuir os danos do incidente. Outras gravações flagraram a chuva escorrendo por goteiras em um teto com marcas escuras, semelhantes a mofo. A chuva molhou inclusive o aparelho de raio-x, que não estava em funcionamento na manhã de hoje, conforme verificado pela reportagem.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia informou que, ainda na noite de ontem, uma equipe de manutenção se deslocou até a unidade para fazer reparos emergenciais na estrutura e realizar a troca de algumas telhas danificadas. A pasta informou que durante a manhã de hoje houve a continuidade dos serviços de limpeza e os servidores da manutenção retornaram para avaliar a situação do telhado e das calhas para analisar que outras medidas são necessárias.

Sobre a situação do aparelho de raio-x, a SMS declarou, por nota, que a empresa responsável pelo equipamento já foi notificada. Uma análise técnica deve ser realizada ainda nesta segunda. A pasta garantiu, também, que a unidade não está interditada e que o atendimento dos pacientes da região está mantido. “Não houve interrupção da assistência em saúde dos pacientes internados no local”, diz o texto. (Colaborou Marcello Dantas)