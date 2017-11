Unidades do Vapt Vupt irão funcionar 12 horas por dia; saiba quais

A partir desta sexta-feira (1), as unidades do Vapt Vupt no Aparecida Shopping, Lozandes e Central do Servidor irão funcionar 12 horas por dia.

Segundo a Superintendência de Gestão do Vapt Vupt, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), o objetivo da ampliação do horário de funcionamento é proporcionar mais comodidade aos usuários, pois com a extensão do horário o cliente poderá ser atendido fora do horário comercial.



As três unidades funcionarão em horários conforme descrito a seguir:



* Aparecida Shopping

Segunda a sexta feira: das 8h às 20h;

Sábados e dias de pontos facultativos: das 8h às 13h;



* Central do Servidor e Lozandes

Segunda a sexta feira: das 7h às 19h;

Sábados e dias de pontos facultativos: das 7h às 12h.