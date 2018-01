Unidades de saúde têm até cotonete furtado

Nos últimos três anos, as unidades de saúde municipais em Goiânia já foram vítimas de furto em 56 ocorrências, em que foram levados mais de 170 itens. Chama a atenção a diversidade de objetos furtados dos locais que servem à saúde da população, indo de uma bomba de sucção da lavanderia do Centro de Referência em Diagnóstico, no setor Norte Ferroviário, a até pacotes d...