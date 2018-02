Unidades de saúde de Goiânia serão regularizadas, diz Iris Rezende

Durante a reabertura do Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Urias Magalhães, neste sábado (17), quase cinco anos após o local ser fechado para reforma, o prefeito da capital, Iris Rezende (MDB), garantiu que as unidades municipais de Saúde com problemas terão seu funcionamento regularizado em breve. Entre elas, estão o Ciams do Jardim América, q...