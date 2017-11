Unidade do Vapt Vupt em shopping de Goiânia é fechado para reformas

A unidade do Vapt Vupt do Araguaia Shopping, em Goiânia, vai ficar fechada entre sábado (25) e domingo (3/12), para reformas para adequar suas instalações e garantir melhor atendimento aos usuários e mais agilidade aos serviços. O funcionamento normal será retomado no dia 04 de dezembro às 7h.

O superintendente do Vapt Vupt, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), Cleiton Oliveira, antecipa que, com a reforma, o Vapt Vupt do Araguaia Shopping terá melhor distribuição e alocação dos espaços dos usuários na sala de espera e haverá a unificação do @atende+.

Durante o período de fechamento do Vapt Vupt do Araguaia Shopping, os servidores da unidade estarão de plantão para orientar os usuários a buscarem outras unidades mais próximas, como a do Banana Shopping. E também para efetuarem a entrega de documentos como CNH, RG, passaporte da Polícia Federal, cartão de estacionamento emitido pela Prefeitura de Goiânia, cartão do Ipasgo, CTPS, passaporte do idoso e outros.