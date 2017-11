''Uma dor profunda, que dói na alma'': mulher de 29 anos posta fotos após ser agredida por namorado

Carla Regina Januário, uma vendedora de Votuporanga (SP), de 29 anos, utilizou seu perfil no Facebook para publicar fotos de como seu rosto ficou após ter sido agredida pelo namorado. Ela também fez um relato sobre o relacionamento abusivo pelo qual estava passando para incentivar outras mulheres a denunciarem este tipo de crime. As informações são do G1.

"E assim termina a realização do sonho de dividir o mesmo teto com a pessoa que você ama, seus sonhos, suas conquistas e até seus defeitos. Você fica sem chão, não sabe o que fazer e se pergunta o por que de tudo isso estar acontecendo. Por vezes perde até a vontade de viver. Se sente um lixo, um nada. Uma dor profunda, que dói na alma. Desculpem pelo desabafo, mas se você, mulher, estiver passando por isso, é hora de acordar. Diga 'não' a qualquer tipo de violência.", publicou.

De acordo com a reportagem, o acusado prestou depoimento e foi liberado após pagar fiança de um salário mínimo. Ele vai responder os crimes de ameaça e lesão corporal em liberdade.

Segundo a vendedora, o relacionamento entre os dois já durava dois anos e há quatro meses eles estavam morando juntos. A última agressão ocorreu após acabar a gasolina no carro em que os dois estavam. Eles começaram a discutir dentro do veículo e houve a agressão, que só parou quando a vendedora saiu do carro para pedir socorro. Duas mulheres que passavam pela rua acionaram a polícia.