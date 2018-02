“Um tsunami passou por aqui”, diz morador que teve casa destruída pela chuva

A dona de casa Joseli Thomas Guimarães não acreditou que pela segunda vez estava vivendo o mesmo pesadelo. O barulho que a acordou foi providencial porque evitou que ela fosse envolvida pelo mar de lama que invadiu com muita força a casa da família na Rua do Salmão, no Jardim Atlântico. Desesperada, ela abandonou o lar e enviou gravações para os familiares pedindo ajuda....