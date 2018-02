UFG é a 6ª federal mais procurada no Sisu

A Universidade Federal de Goiás (UFG) foi a 6ª instituição de ensino superior mais procurada no Brasil pelos estudantes no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. No total, foram 102.039 inscrições. A primeira colocada foi a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 155.386 inscritos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

O MEC informou também que a primeira edição de 2018 do Sisu teve 2.117.908 estudantes inscritos. Já o total de inscrições chegou a 4.122.654, já que cada participante pôde fazer até duas opções de curso. O curso com o maior número de inscrições em todo o País foi Medicina (235.508), seguido de Administração (221.413) e Direito (218.470).

A convocação dos candidatos que compõem a lista de espera da primeira edição de 2018 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) teve início nesta sexta-feira (10). Cabe às próprias instituições de ensino convocarem os estudantes para a matrícula. Assim, é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição pela qual tenham manifestado interesse.

A lista de espera é aberta aos inscritos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso, independentemente de terem efetuado ou não a matrícula para o curso no qual foram selecionados. A participação na lista é restrita à primeira opção de vaga.

Prazos na UFG

O candidato que se inscreveu na lista de espera do Sisu e tem interesse em cursar a graduação na UFG deve se lembra que nos dias 14, 15, 16 e 19 de fevereiro o estudante deve manifestar interesse em participar das chamadas subsequentes da universidade por meio do site www.sisu.ufg.br.

Mais procuradas

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 155.386

2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 145.638

3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - 122.175

4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - 115.872

5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - 103.248

6 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - 102.039

7 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - 98.833

8 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - 98.349

9 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - 97.167

10 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - 94.349