UEG divulga locais de provas do Vestibular

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou nesta quinta-feira(16), os locais de realização das provas objetivas e redação do Vestibular 2018/1, que ocorre no domingo(19) e do Sistema de Avaliação Seriado 2015/3 e 2016/2, que serão realizadas no sábado (18). Para visualizar a lista, o candidato deve acessar o site do Núcleo de Seleção e clicar no link do seu processo seletivo.

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12 horas para entrada dos candidatos e serão fechados às 13 horas, no horário oficial de Brasília-DF. Não será permitida a entrada de candidatos fora desse horário. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento dos portões.

Para acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial e original de identidade que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital.