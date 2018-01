UEG abre vagas para transferência, reingresso e portadores de diploma; saiba como se inscrever

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu na última quarta-feira (17) o período de inscrições para transferências interna e externa, reingressos e portadores de diploma para o primeiro semestre de 2018.

Para participar do processo, o candidato precisa se cadastrar no site minhavaga.ueg.br até o dia 31 de janeiro, às 15h, para a obtenção de uma senha. Há opções nos cursos de graduação presencial e a distância. Na próxima terça-feira (23), o sistema será aberto novamente para receber inscrições. De acordo com a assessoria da instituição de ensino, serão dois momentos diferentes, onde sem a realização do cadastro não será possível fazer a inscrição na seleção.

As vagas disponíveis serão preenchidas seguindo a ordem de inscrição eletrônica, até o limite disponível, atendendo a escala de prioridades vigente no edital (clique aqui e confira o primeiro / clique aqui e confira o segundo).

O QUE É NECESSÁRIO?

Para os candidatos portadores de diploma de graduação (da UEG ou de outras instituições de ensino), será preciso comprovar a conclusão de pelo menos um curso superior. Quanto a transferência externa, o candidato deverá estar matriculado regularmente ou com trancamento de matrícula no período letivo de 2017/1 para cursos anuais ou 2017/2 para os semestrais.

O reingresso é permitido apenas para os candidatos que não efetuaram a renovação de matrícula na UEG por um período letivo consecutivo, respeitando-se o prazo máximo de integralização previsto pelo curso. Já para a transferência interna, os candidatos deverão estar regularmente matriculados no período letivo de 2018/1.

SERVIÇO

Inscrições para transferências internas e externas, reingressos e portadores de diploma

Cadastro: de 17 a 31 de janeiro de 2018

Inscrições: de 23 a 31 de janeiro de 2018

Local: minhavaga.ueg.br

Matrículas: 7 e 8 de fevereiro de 2018 (1ª chamada) / 15 e 16 de fevereiro de 2018 (2ª chamada)

Local: secretarias acadêmicas dos câmpus da UEG (conforme a vaga para a qual o candidato foi selecionado)