Uber completa dois anos e muda hábitos dos goianos

A primeira empresa de tecnologia a explorar o transporte de passageiros acionado por aplicativo desembarcou em Goiânia no final de janeiro de 2016. De lá para cá, dois anos se passaram e, após idas e vindas, inclusive na Câmara Municipal, um decreto do prefeito Iris Rezende (MDB) regulamentou o serviço na capital em outubro do ano passado. A estimativa é que há, atualmente, c...