Twister será substituído

Centro do acidente que ocasionou o fechamento do Parque Mutirama, o brinquedo Twister, construído em 1989, já foi desmontado e deve ser vendido ou até mesmo ter suas peças leiloadas no mercado. “Não vai voltar, não vamos reformá-lo, não tem jeito, até mesmo por tudo o que aconteceu, não tem condições de reaproveitá-lo”, afirma o presidente da Agetul, Alexandre Magalhães. O lo...