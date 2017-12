Turistas pagam R$ 4 mil por passagem e chegam sem bagagem em Noronha

Um grupo de amigos teve uma surpresa desagradável quando embarcou na terça-feira (26) em um voo com destino à Fernando de Noronha (PE). Dentro do ônibus que os levaria até a aeronave no aeroporto de Recife, uma supervisora da companhia Azul Linhas Aéreas informou que alguns passageiros chegariam à ilha sem seus pertences. As informações são do Metrópoles.

A empresa justificou que o avião não teria capacidade para carregar todo o peso acumulado entre passageiros e bagagens. Em vídeo gravado pelo grupo, e compartilhado no Facebook, a funcionária informa aos passageiros sobre o risco e afirma que só poderia embarcar quem aceitasse as condições impostas. “Eu só preciso saber neste momento se vocês vão querer seguir ou não. Alguém quer ficar?”, questiona.

Nas imagens é possível perceber que muitas pessoas ficaram indignadas com a atitude da companhia aérea, uma vez que cada passagem de ida e volta custou em média R$ 4 mil, com saída de São Paulo.

De acordo com a publicação, o publicitário Márcio Ramos foi um dos 18 passageiros que ficaram cerca de 24 horas sem a bagagem. “É um total absurdo. Fizemos o despacho das bagagens ainda em São Paulo e só retiraríamos quando chegássemos em Noronha. Em nenhum momento nos passaram que existia esse risco. Só soubemos dentro do transfer, pouco antes de embarcar para a ilha, sem nem ter acesso às bagagens para levarmos o que fosse mais necessário”, contou.

Segundo informações, as malas só seguiram para a ilha em avião de carga, no dia seguinte, por volta das 15 horas. “Ficamos um tempão na fila do aeroporto de Noronha para buscar informações, uma vez que só há duas funcionárias da Azul no terminal. Perdemos o primeiro dia de viagem só com essa dor de cabeça”, relembra o publicitário.

Ao Metrópoles, a Azul Linhas Aéreas informou que, “de fato, as bagagens ficaram no aeroporto de Recife devido a questões operacionais”. No entanto, segue a nota, “a companhia realizou um voo extra na manhã do dia seguinte ao ocorrido e todas as bagagens foram entregues aos clientes. A Azul lamenta os possíveis transtornos ocorridos”, diz o texto.